2020/03/26 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال مخالفين لحظر التجوال واغلاق 4 مقاهي وكوفيات شرقي العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: اعتقال مخالفين للحظر واغلاق 4 مقاهي وكوفيات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: اعتقال مخالفين للحظر واغلاق 4 مقاهي وكوفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).