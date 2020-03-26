ذي قار تعلن سلامة الفحص المختبري لـ8 حالات جديدة اشتبه باصابتها بكورونا (موسع)

2020/03/26 | 00:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الأربعاء، أن نتائج الفحص المختبري أثبتت سلامة ثمان حالات جديدة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا. وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت سلامة الحالات الثمان المشتبه بها”.واضاف “حيث كانت النتيجة سالبة أي […]

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