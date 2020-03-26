صحة ذي قار: الفحص المختبري اكد سلامة 8 حالات مشتبه إصابتها بفايروس كورونا

2020/03/26 | 00:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أعلنت دائرة صحة ذي قار، الاربعاء، أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة ثمان حالات جديدة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري، في بيان، تلقته، كلكامش برس"، بأن "نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت سلامة الحالات الثمان المشتبه بها حيث كانت النتيجة سالبة أي غير مصابة بفايروس كورونا".وسجلت ذي قار، اليوم الاربعاء حالة إصابة بفايروس كورونا لمنتسب امني من قضاء الرفاعي شمالي الناصرية، يعمل في بغداد.

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