عمليات بغداد تلقي القبض على مخالفين وتغلق 4 مقاهي في مدينة الصدر

2020/03/26 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اتهم القيادي في تحالف "الوطن أولا" النائب عن نينوى عبد الرحيم الشمري ، اتهم وزير الداخلية ياسين الياسري بالتعامل بشكل سياسي مع محافظة نينوى من خلال تعيين قيادات في جهاز شرطة المحافظة من خارجها .

وقال الشمري في مقا

بغداد اليوم- بغداد

اكد قائد شرطة بغداد، اللواء ماجد فالح نعمة، الأربعاء، ان اكثر فئتين غير ملتزمتين بحظر التجوال هم أصحاب الدراجات و’’التكاتك’’.

وقال نعمة، في حوار متلفز، انه "تم القبض على مئات الخالفين لحظر التجوال

بغداد اليوم- بغداد

هددت كتائب حزب الله، الاربعاء (25 اذار 2020،، باستهداف أي جهاز امني عراقي يشارك بمخطط عسكري تحضر له واشنطن بالعراق، محذرة من تعرض البنى الاساسية للدولة العراقية للخطر، وفقا لبيانها.

وذكرت الكتائب في بيان تلقته (بغداد الي

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