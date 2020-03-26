صحة الكرخ تعلن موقف المصابين بكورونا في مستشفى الفرات

2020/03/26 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاربعاء، موقف المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الفرات العام.

وقال مدير الد...





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