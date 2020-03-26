الشمري يتهم وزير الداخلية بالتعامل مع نينوى بشكل سياسي ويؤكد: ابناء المحافظة يستحقون مسك أمنها

2020/03/26 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اتهم القيادي في تحالف "الوطن أولا" النائب عن نينوى عبد الرحيم الشمري ، اتهم وزير الداخلية ياسين الياسري بالتعامل بشكل سياسي مع محافظة نينوى من خلال تعيين قيادات في جهاز شرطة المحافظة من خارجها .

وقال الشمري في مقابلة متلفزة إن " القرار فيما يتعلق بالجانب الأمني في محافظة نينوى ليس في يد أبنائها لأن أغلب القيادات الأمنية هم من خارج المحافظة".

وأكد: إن "أداء وزير الداخلية سياسي وليس مهنياً في نينوى"، مشيراً إلى أنه قدم شرحا وافياً له حول أوضاع المحافظة خلال اللقاء معه، وأن هناك ضباط من أبنائها قدموا تضحيات كبيرة ويستحقون الثقة في مسك الملف الأمني، ورغم ذلك فقد تم تعيين أشخاص معينين من محافظات اخرى لأهداف انتخابية ومصالح سياسية".

وأكد إن "نواب نينوى يذهبون إليها لبحث وضعها الامني ولا يعرفون احداً هناك من ضباط قيادة الشرطة، مدير الشرطة ليس من المحافظة وعليه ما عليه، ومدير حماية المنشأت من خارجاً " مستدركا " نينوى أم الضباط ومن المعيب على المسؤولين في وزارة الداخلية ان يبخسوا حقها هكذا ".

وتابع إن " محافظ نينوى لا يؤدي دوره ، وهناك جهات سياسية متسلطة عليه بكل شي بالعمل والمشاريع وهناك تقاسم بشكل واضح ولدينا دلائل كثيرة"

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد قائد شرطة بغداد، اللواء ماجد فالح نعمة، الأربعاء، ان اكثر فئتين غير ملتزمتين بحظر التجوال هم أصحاب الدراجات و’’التكاتك’’.

وقال نعمة، في حوار متلفز، انه "تم القبض على مئات الخالفين لحظر التجوال

بغداد اليوم- بغداد

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وذكرت الكتائب في بيان تلقته (بغداد الي

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