أربيل تسمح بفتح المصارف ومكاتب الصيرفة يومين في الأسبوع

2020/03/26 | 00:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت غرفة عمليات اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، قراراً سمح بموجبه إعادة فتح المصارف ومكاتب الصيرفين يومين في الأسبوع.

وجاء في بيان للغرفة ورد لشفق نيوز، أنها عقدت اجتماعا باشراف محافظ اربيل فرست صوفي وأصدرت عددا من القرارات لمواجهة فيروس كورونا منها السماح بفتح المصارف الأهلية يومي الاحد والاربعاء من الساعة الثامنة صباحا لغاية الوحدة ظهرا بشرط عدم تواجد اكثر من خمسة منتسبين لتمشية الاعمال.

وبين أن بإمكان المصرف استخدام سيارة واحدة تحمل شارة (باج) خاص من قائممقامية مركز اربيل من اجل السماح بالمرور.

واضاف ان مكاتب الصيرفة العاملة خارج الشارع الستيني تفتح محالها في التوقيتات المحددة للمصارفة الاهلية ايضا من الساعة العاشرة صباحا لغاية الثالثة عصرا، مبينا ان المكاتب الاخرى داخل سوق شيخ الله لبيع وشراء الدولار بامكانهم ممارسة العمل في المكاتب الموجود خارج الشارع الستيني او اي مكان اخر خارح محيط الشارع بشكل مؤقت.

وخول البيان جميع القوات الامنية والشرطة والاسايش والسيطرات والجهات المعنية تنفيذ القرارات المشار اليها الصادرة عن غرفة عمليات اربيل .

واشار البيان الى ضرورة التقدم بالشكر الى قوات الاسايش والشرطة والزيرفاني والبيشمركة وشرطة المرور وحرس الحدود مع جميع صنوف قوات وزارة الداخلية، الذين ادوا واجباتهم مواصلين الليل بالنهار من اجل حماية مواطني المدينة.

كما قدم الشكر الى المديرية العامة لصحة ار بيل والخط الساخن 122 ومختبر فحص كورونا والمنتسبين والمستشفيات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وجميع منتسبي الصحة الذين كانوا في الجبهة الامامية لمواجهة الكورونا والوقاية من الفيروس ويؤدون واجباتهم بكل اخلاص

وقدم البيان شكره لكل الجهات والمؤسسات التي كانت لها مساهمة او مشاركة في محاربة الفيروس، مطمئنا سكان اربيل بان الغرفة ستستمر بالقيام بكل امكانياتها لحمايتهم والمحافظة عليهم ومنع تفشي كورونا في حدود المحافظة.

وشدد البيان على التزام المواطنين بحظر التجوال وقرارات وتعليمات الصحة، مطالبا اياهم بحماية انفسهم والمكوث في بيوتهم.

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