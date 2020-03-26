كركوك تسجل إصابة بكورونا من بين 10 حالات مشتبه بها

2020/03/26 | 00:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهرت نتائج فحوصات مختبرية يوم الأربعاء تسجيل إصابة بفيروس كورونا من بين 10 حالات مشتبه بها.

ووفق النتائج المرسلة من وزارة الصحة ببغداد إلى محافظة كركوك، واطلعت عليها شفق نيوز، فإن امرأة كانت نتائجها إيجابية أي حاملة لفيروس كورونا بين 10 أشخاص مشتبه إصابتهم بالفيروس.

وأبلغ مصدر مطلع شفق نيوز، بأن بعض هؤلاء المشتبه إصابتهم بالفيروس من أقرباء المرأة التي توفيت ليلة أمس الثلاثاء في ناحية تازه جنوب كركوك.

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