بالصور.. سواعد اخوة زينب تسير نحو تعفير قضاء الميمونة في ميسان ضمن حملة “لأجلكم”

2020/03/26 | 00:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت فرق التنظيمات المركزية في محافظة ميسان نحو تعفير المباني الحكومية والمناطق السكنية بقضاء الميمونة ضمن حملة “لأجلكم”.حيث دعا الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي الى تحقيق التكافل الاجتماعي لتجاوز ازمة وباء كورونا، كما وجه كوادر وتنظيمات وجماهير حركة عصائب اهل الحق الى الجهد الطوعي لمواجهة فايروس كورونا، والتعاون مع […]

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