آثار «كورونا» على أسعار النفط

2020/03/26 | 00:20 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر فيروس كورونا في التفشي وبثّ الخوف عالمياً.فقد بدأ انتشاره في أوروبا وأميركا الشمالية، ومن المتوقع أن يتفشى أكثر في أميركا اللاتينية وأفريقيا والهند، في الوقت الذي استطاعت فيه الصين حصاره والحد من انتشاره.أدت هذه المؤشرات حول توسع رقعة تفشي الوباء إلى إعادة النظر في معدلات انخفاض الطلب على النفط، ومن ثم مراجعة […]

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