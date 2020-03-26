فيحان: الدستور ضمن استحقاق الاغلبية وحامي الدستور يريد سلب ذلك

2020/03/26 | 00:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس كتلة صادقون النيابية، عدنان فيحان، اليوم الخميس، ان “الدستور ضمن استحقاق الاغلبية وحامي الدستور يريد سلب هذا الحق وهذا لن يكون”.وقال فيحان في تغريدة له على حسابه في “تويتر”، واطلعت عليها “العهد نيوز”، ان “رسالتي الى المكلف (اصبحت جدلي فاقع وامامك فرصة الاعتذار حتى لا تكون ممن شارك في سلب حق مكونه)”.[…]

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