على هامش “روشيتة” الـ”كورونا”!

2020/03/26 | 00:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاني حبيب لم تشهد أيّة ظاهرة هذا الاهتمام الواسع على مستوى شعوب الكرة الأرضيّة كما هي الحال مع وباء “كورونا”، في هذه الأوقات الصعبة ومع استمرار انتشار هذا الوباء الغامض وتزايد ضحاياه من إصابات ووفيات وإغلاق للدول وللمدن ولكافة التجمعات البشريّة وحيث يعيش الناس في حالة من الحجر والعزلة بأوجه مختلفة، في هذه الأوقات حيث ...

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