سفير أجنبي يحن لأيام بغداد ما قبل كورونا بعبارات مؤثرة

2020/03/26 | 00:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]نعيش في بغداد ونشتاق إليها، هذا ما افتتح به تغريدته السفير التركي في بغداد فاتح يلديز، الذي حن إلى بغداد ما قبل كورونا بعبارات مؤثرة.

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