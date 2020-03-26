2020/03/26 | 00:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، عن ارتفاع حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء حالات جديدة من كورونا بمصر.. ورصد 54 إصابة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء حالات جديدة من كورونا بمصر.. ورصد 54 إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).