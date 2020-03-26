الوقاية من “كورونا” قناعٌ لجريمة «سلبٍ» جديدة في السويداء

2020/03/26 | 00:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت #السويداء، خلال اليومين الماضيين، العديد من جرائم السلب والسطو المسلح من قبل عصابات مجهولة الهوية، تستغل تردي الأوضاع الأمنية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد وتخوف أهلها من انتشار فيروس

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