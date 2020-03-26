الأمن الوطني في نينوى يعتقل أحد المصابين بكورونا بعد هروبه من الحجر الصحي (موسع)

2020/03/26 | 00:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الامن الوطني في نينوى، اليوم الخميس، اعتقال احد الاشخاص المصابين بفيروس كورونا بعد هروبه من الحجر الصحي.وقال مدير الامن الوطني العميد، هشام محمد الهاشمي، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “مديرية الأمن الوطني وبعد ورود معلومات عن هروب احد الاشخاص المشتبه بإصابته بفيروس كورونا من الحجر الصحي وخلال ساعة تتمكن من […]

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