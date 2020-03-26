وفاة نائب السفير البريطاني في بودابست بفيروس كورونا

2020/03/26 | 00:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، امس الأربعاء، وفاة نائب السفير البريطاني في بودابست إثر إصابته بفيروس كورونا.وقالت الخارجية البريطانية في بيان نقلته “رويترز”، أن”ستيفن ديك، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة البريطانية في بودابست، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.ونوه البيان إلى أن “الدبلوماسي البالغ من العمر 37 عاما، توفي في […]

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