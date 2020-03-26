الإنترنت منقذتنا

2020/03/26 | 00:45 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لكل منا حكاية يحكيها في هذا الوقت العصيب.كنا نتبادلها مثل “سوالف العجايز” أيام زمان.اليوم ننشرها على فيسبوك ونقول: شكرا للإنترنت المنقذة.ما عاد بوسعنا أن نتخيل العالم من دون إنترنت.هذا مؤكد.ما الذي لم تمسه الإنترنت في حياتنا؟ من الصعب العثور على منحى أو نشاط أو شيء بلا علاقة بالشبكة.قطاعات قديمة […]

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