عمليات بغداد تعتقل مخالفين لقرار الحظر بمدينة الصدر شرقي العاصمة (موسع)

2020/03/26 | 00:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على مخالفين لقرار حظر التجوال، فيما اكدت اغلاق 4 مقاهي في مدينة الصدر شرقي بغداد.وذكرت القيادة في بيان لها حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد القت القبض على اثنين من المخالفين لإجراءات الحظر الوقائي فيما اغلقت وتغلق 4 محال ( مقاهي – […]

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