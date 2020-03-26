زاهر بولس - لَا أَشَاوَاتُكِ جَوْهَرٌ

2020/03/26 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زاهر_بولس قَوْسٌ ويُغلَقُ،قَبْلَ ذَا طَاوِعِيْنِيْ فِيْ اللَاشَيء،تَبَيَّنَ أَنَّهُ الجَوْهَرْ،مَا عَدَاهُ وَصَلَ مَدَاهُ وَتَلَاشَى.قَوْسٌ وَيُغْلَقُ،لَاعِبُ القِيْثَارِ لَا يَزَالُ يُدَاعِبُأَوْتَارًا مَجْدُوْلَةً مِنْ لَحْنٍ جَدِيْدٍ،إِقذِفْ بِهَا إِلَى البَحْرِ لِتَطْفُو.قَوْسٌ وَيُغْلَقُ،هَمْسُ المَوْجِ يُلَاطِمُ اللَحْنَتَتَشَكَّلُ حُوْرِيَّةٌ بَيْنَ الص......

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