رشيد الخيون - العراق وأمريكا.. مِن مستر كراين إلى بول بريمر

2020/03/26 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_الخيون لا يهم الميلشيات، التي تسمي نفسها مقاومة، ما يجري بالعراق مِن محن، وآخرها تفشي الوباء الذي يُهدد الشُّعوب، بدول متطورة طبياً، فما بالك العراق.خلال ذلك وجهت صواريخها إلى الأميركان، وردَّ عليها الأميركان، وهكذا تجري معارك كرٍّ وفرٍّ، الغانمة ثمرتها جهة لم تترك مجالاً بالعراق لم تفرض هيمنتها عليه.قبلها دعا مقتدى الصَّدر إلى تظاهرات «مليونيَّة» لجلاء الأميركان، وربَّما السّفارة أيضاً.لم يكن مصطلح «......

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