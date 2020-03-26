مهند البراك - الزرفي كحل استثنائي، و ماذا يؤشر ؟

2020/03/26 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك في ظروف بالغة القسوة تمرّ بها البلاد بشعبها المُبتلى بكل مكوّناته، بحلقة حكّام غلب عليهم الفساد و النهب الذي يتصاعد الآن بسبب ضعف حكومة تصريف الاعمال، و غلب عليهم استخدام القسوة المفرطة تجاه شبابها و انتفاضته التي قلّ نظيرها، بجيرانها الذين لا يتوقفون عن محاولات نقل ازماتهم اليها و السعي لإحكام السيطرة على ثرواتها و مقدّراتها، في زمن ازمة مالية هائلة تلوح امامها بسبب انخفاض اسعار النفط و بسبب حكّا......

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