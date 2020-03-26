بالفيديو.. عراقيون عالقون في دبي يناشدون الحكومة لاعادتهم الى البلاد

2020/03/26 | 01:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ناشد عدد من العراقيين المتواجدين في دبي، الحكومة العراقية لاعادتهم الى البلاد.

وبحسب مقطع فيديوي حصلت عليه "الغد برس"، ان عددا من السواح العراقيين في دبي ناشدوا الحكومة لاعادتهم الى البلاد، فيما اوضحوا ان جميع الفنادق مغلقة امامهم ولا يملكون ملجأ يأوون اليه منذ خمسة عشر يوما بسبب ازمة كورونا.

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