مجموعة الحنظل تقدم إحدى مبانيها الخاصة لحجر المصابين بكورونا

2020/03/26 | 01:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت مجموعة الحنظل الدولية، الاربعاء، تقديمها أحد المباني الخاصة بشركة صلاح الدين لجعلها مركزا لإيواء الحالات المصابة بفايروس "كورونا"، متعهدةً بـ "توفير الرعاية الطبية لهم مع التجهيزات الصحية الاولية".

وقال المدير العام لمجموعة الحنظل عبدالحميد السعيد، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الظروف الاستثنائية التي يمر بها عراقنا الحبيب ‏ومن منطلق الحرص والواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية في مواجهة تفشي فايروس كورونا ومن أجل النهوض بالواقع الصحي في محافظة صلاح الدين، قدمت المجموعة المباني ‏التابعة لشركة صلاح الدين للمنتجات الغذائية الى مديرية صحة صلاح الدين لاستخدامها ‏كمركز صحي لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفايروس وتوفير الرعاية الطبية لهم لحين انتهاء الأزمة وبدون أي مقابل".

وخولت المجموعة، بحسب البيان، "دائرة الصحة في المحافظة والكوادر الطبية باستخدام المباني لغرض الحجر او ‏لأي غرض آخر يروه مناسب".

ولفتت المجموعة الى أنه "سوف نقوم بدورنا بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لكافة المحجورين هناك"

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