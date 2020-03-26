تحطم مقاتلة روسية فوق البحر الأسود

2020/03/26 | 01:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحطم مقاتلة تابعة لها من طراز "سو-27" خلال تحليقها فوق مياه البحر الأسود، مشيرة إلى أن قوات الإنقاذ تبحث حاليا عن الطيار.

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