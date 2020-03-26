اعلان حالة الطوارئ القصوى في كربلاء المقدسة (موسع)

2020/03/26 | 01:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الخميس، حالة الطوارئ القصوى في المحافظة.ووجه المحافظ في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، القطعات الأمنية بـ “النزول إلى الشارع ومعاقبة بشدة كل من يتواجد في شارع بالسجن شهر”.واضاف، ان “القرار سينفذ من فجر اليوم”.انتهى..م.ر

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