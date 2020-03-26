محافظ كربلاء يعلن حالة الطوارئ القصوى في المحافظة

2020/03/26 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الخميس، حالة الطوارئ القصوى في المحافظة.

ووجه المحافظ في...





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