الصحة تعلن فتح مركز لاجراء الفحوصات المختبرية من فيروس كورونا

2020/03/26 | 01:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الصحة والبيئة، امس الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا، فيما اعنلت عن فتح مركز لاجراء الفحوصات المختبرية.وذكرت الوزارة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “استمراراً لمنهجية وزارتنا للتواصل مع وسائل الإعلام والجمهور في العراق، نوجز لكم ما يلي :- 1- ندعو كافة المواطنين والذين يشكون من أعراض انفولنزا إلى مراجعة اقرب مؤسسة […]

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