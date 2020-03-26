طبيبة تحذر من العمل في السرير أثناء الحجر

2020/03/26 | 01:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذّرت طبيبة بريطانية المواطنين البريطانيين من مخاطر العمل من السرير خلال فترة العزل الصحي المفروضة في بريطانيا لتجنب انتشار فيروس كورونا.وتقول الدكتورة صوفي بوستوك إن “القيام بذلك يؤثر بشكل سلبي على الصحة، ويقلل من الإنتاجة، بالإضافة إلى التأثير على النظافة الشخصية في السرير” بحسب (لبنان 24).ولفتت الطبيبة إلى أنه “عندما تطفىء […]

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