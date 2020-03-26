إيفانكا تبعث رسالة للأميركيين بشأن كورونا

2020/03/26 | 01:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وجهت مستشارة الرئيس الأمريكي، ابنته إيفانكا ترامب، رسالة للأمريكيين حول التعامل مع فيروس “كورونا”.وقالت إيفانكا ترامب، في فيديو نشرته عبر حسابها على “تويتر”، إنها تود تقديم الشكر لمن يعملون ليل نهار في الصفوف الأمامية، من أطباء وممرضين، وغيرهم.وأضافت: “أرفع الصلوات من أجلهم”.وتابعت: “سنكون أقوى من أي وقت مضى، وسنمضي […]

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