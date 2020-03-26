وباء كورونا سيغير العالم إلى الأبد.. آراء 12 مفكرًا عالميًا

2020/03/26 | 01:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى مفكرون ليبراليون ، أن “كارثة فيروس كورونا الجديد تماثل في آثارها وخطورتها وعمق التغييرات التي ستحدثها سقوط جدار برلين أو انهيار بنك ليمان براذرز، لتظهر كحدث مدمر على مستوى العالم لا يمكننا أن نتخيل عواقبه بعيدة المدى اليوم.مثلما أدى هذا المرض إلى تدمير الحياة، وتعطيل الأسواق، وكشف كفاءة الحكومات (أو انعدامها)، فإنه سيؤدي […]

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