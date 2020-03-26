محافظة كربلاء تعلن حالة الإنذار القصوى

2020/03/26 | 01:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اعلنت محافظة كربلاء، اليوم الخميس، حالة الإنذار القصوى.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "قوات الجيش والاجهزة الأمنية ستبدأ من فجر اليوم بمحاسبة كل من يخرق حظر التجوال".

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