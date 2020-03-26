ترامب يعلن حالة الطوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا

2020/03/26 | 01:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه "أمامنا أسابيع عصيبة في نيويورك بسبب انتشار فيروس كورونا ، فالوضع في هناك هو أكبر مشكلة تواجهنا حتى الآن، وأقوم بكل ما يمكن لمساعدة ولاية نيويورك التي تعاني ظروفا هي الأصعب".

وأكد الرئيس الأميركي في حديث تلفزيوني، بأن "الديمقراطيين والجمهوريين على وشك إقرار حزمة المساعدات التي تتضمن إعانات للعمال والعائلات، و الكونغرس يقترب من إقرار حزمة الإنقاذ الخاصة بكورونا وستكون الأكبر في التاريخ لتحفيز الاقتصاد ، مؤكداً أنه ليس مضطراً "لاستخدام قانون إنتاج الدفاع".

وأعلن ترامب أنه سيوقع "على حزمة المساعدات الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا بمجرد إقرارها من الكونغرس، وتبلغ قيمتها ترليوني دولار هي الأكبر على الإطلاق وتهدف إلى عدم خسارة العمال وظائفهم"، آملاً "أن تعود الحركة إلى المجتمع وبعض الفئات ستعود إلى العمل قبل غيرها".

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