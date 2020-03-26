انسحاب القوات الفرنسية من العراق

2020/03/26 | 01:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، يوم الأربعاء، عن مغادرة القوات الفرنسية للأراضي العراقية....

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