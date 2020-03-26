تمساح يفترس شخصا خالف قرار حظر التجوال في رواندا

2020/03/26 | 01:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم تمساح رجلا خالف تعليمات العزلة المنزلية في رواندا ليصطاد السمك.وافترس التمساح الرجل حسبما صرحت به رئيسة بلدية منطقة كامونيي، أليس كايتيسي، حيث وقع الحادث”، مضيفة في تصريحها “للبي بي سي”، إن “الحادث وقع صباح الأربعاء في نهر نيابارونعو”.وأضافت أن “الرجل خالف نظام حظر التجوال وقالت إن الرجل “واحد من قلة لا يتعاونون […]

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