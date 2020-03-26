خطة أممية لجمع ملياري دولار لمواجهة “كورونا” في الدول الفقيرة

2020/03/26 | 01:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت #الأمم_المتحدة اليوم الأربعاء، عن إطلاق «خطة» تهدف إلى جمع ملياري دولار لمحاربة تفشي فيروس #كورونا.وفي كلمة له عبر الفيديو قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”: إن الفيروس المستجد

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