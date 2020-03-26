محافظ كربلاء يعلن حالة الانذار القصوى

2020/03/26 | 01:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، حالة الإنذار القصوى في المحافظة.

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