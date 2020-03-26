ترامب يعلن حالة الطوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب كورونا (موسع)

2020/03/26 | 01:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي ترامب، اليوم الخميس، إلى أنه “أمامنا أسابيع عصيبة في نيويورك بسبب انتشار فيروس كورونا فالوضع هو أكبر مشكلة تواجهنا حتى الآن.وأكد ترامب، بأن “الديمقراطيين والجمهوريين على وشك إقرار حزمة المساعدات التي تتضمن إعانات للعمال والعائلات”.واضاف، ان “الكونغرس يقترب من إقرار حزمة الإنقاذ الخاصة بكورونا وستكون الأكبر في التاريخ لتحفيز الاقتصاد، مؤكداً أنه ليس مضطراً “لاستخدام قانون […]

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