غريغ ريكارت مصاب بفيروس كورونا

2020/03/26 | 01:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن الممثل الأميركي في المسلسل التلفزيوني الطويل “ذا يونغ أند ذا رستلس” The Young and the Restless، غريغ ريكارت، عن إصابته بفيروس كورونا الجديد “كوفيد ــ 19″، عبر منشور على “إنستغرام”، أمس الثلاثاء.وقال ريكارت إن العوارض بدأت بالظهور عليه قبل أسابيع قليلة، إذ عانى من كحة خفيفة تفاقمت لاحقاً.وشُخصت إصابته خطأ بالالتهاب […]

