2020/03/26 | 01:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التحالف الدولي يعلق أنشطته التدريبية لقوات الأمن العراقية 'بشكل مؤقت') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التحالف الدولي يعلق أنشطته التدريبية لقوات الأمن العراقية 'بشكل مؤقت') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).