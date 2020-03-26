شرطة بغداد: مستعدون لأي عمل طارئ لإنقاذ حياة المواطنين

2020/03/26 | 01:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير إعلام شرطة بغداد، رائد عزيز ناصر، امس الأربعاء، استعداد قوات الشرطة لانقاذ المواطنين من أي عمل طارئ أو مستقبلي.وقال ناصر لـ”العهد”، إن “قواتنا الامنية تعمل بروح وطنية عالية تصل الى التضحية بالنفس من أجل حماية المواطن من فايروس كورونا او من أي خطر يداهمه.وأضاف، أن “قوات الشرطة المحلية في بغداد طبقت […]

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