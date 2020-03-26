2020/03/26 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث المناضل اليوم، تائه.المناضل اليوم في مفترق الطرق، حيث لا أفق بدون بوصلة.فإن لم يتحد المناضلون اليوم، متى سيتحدون؟!! وإن لم يضح المناضلون اليوم، متى سيضحون؟!!المناضل اليوم، محاصر.فلا صوت يعلو على صوت "الإجماع".المناضل اليوم، يعاني حصارا لا يقل شراسة عن حصار النظام.المناضل اليوم، يحصد فراغات الأمس.المناضل اليوم، يؤدي ثمن المزايدات والصراعات الهامشية والتافهة.اليوم، رغم ذلك، يو......

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