محيي الدين محروس - من نتائج مرض كورونا فيروس

2020/03/26 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس بالتأكيد نحن اليوم نعيش عصراً جديداً: هو عصر التصدي لمرض كورونا ونتائجه الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.ويتميز هذا العصر باختلافاته الكبيرة عن العصر السابق: عصر ما قبل الكورونا، كما سيكون أمامنا عصر جديد هو عصر ما بعد الكورونا.ما هي أهم ملامح عصر الكورونا؟ أولاً النتائج الإنسانية: تتمثل في وفاة ملايين الناس نتيجة مرض الكورونا فيروس ١-;-٩-;-… وسيكون عدد الوفيات ل......

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