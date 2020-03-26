2020/03/26 | 02:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تراجع التلوث بشكل كبير في أوروبا روما- كوبنهاكن -الزمان واصل ارتفاع عدد حالات كورونا المستجد في ايطاليا الأربعاء المراوحة مكانه، لكن عدد الوفيات تجاوز رغم ذلك عتبة 7500 بحسب حصيلة رسمية. ومع 7503 وفيات لا تزال ايطاليا الدولة الأكثر تضررا من الوباء. هذه الحصيلة تظهر ارتفاعا بنسبة 7,5% للحالات الإيجابية (اجمالي 75 ألف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفاة 67 كاهناً في إيطاليا مع تباطؤ العدوى ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفاة 67 كاهناً في إيطاليا مع تباطؤ العدوى ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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