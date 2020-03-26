‭ ‬وفاة‭ ‬67‭ ‬كاهناً‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬مع‭ ‬تباطؤ‭ ‬العدوى‭ ‬

2020/03/26 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع‭ ‬التلوث‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬ روما‭- ‬كوبنهاكن‭ -‬الزمان‭ ‬ واصل‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬في‭ ‬ايطاليا‭ ‬الأربعاء‭ ‬المراوحة‭ ‬مكانه،‭ ‬لكن‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬تجاوز‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬عتبة‭ ‬7500‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭.‬ ومع‭ ‬7503‭ ‬وفيات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ايطاليا‭ ‬الدولة‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭ ‬من‭ ‬الوباء‭.‬ هذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬تظهر‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬7,5%‭ ‬للحالات‭ ‬الإيجابية‭ ‬‭(‬اجمالي‭ ‬75‭ ‬ألف‭ […]

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