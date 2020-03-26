السجناء يصنعون الكمامات وغلق آلاف مراكز التجمع في بغداد

2020/03/26 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ بدأ‭ ‬سجن‭ ‬الناصرية‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬الكمامات‭ ‬الطبية‭ ‬ذات‭ ‬المواصفات‭ ‬الصحية،‭ ‬لتسهيل‭ ‬حصول‭ ‬المواطنين‭ ‬عليها‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬الجديد‭ ‬‭”‬كوفيد‭ ‬19‭”‬‭.‬ وذكرمصدر‭ ‬مطلع‭ ‬ان‭ ‬السجناء‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬الاصلاحي‭ ‬بمدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬يواصلون‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬صناعة‭ ‬الكمامات‭ ‬داخل‭ ‬السجن‭ .‬ ونقل‭ ‬المصدر‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬ان‭ ‬العمل‭ ‬جار‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬خياطة‭ […]

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