2020/03/26 | 02:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برلين,- الزمان - تبنى البرلمان الألماني الأربعاء خطة تدابير شاملة بقيمة 1100 مليار يورو ستسمح لأول قوة اقتصادية في أوروبا بمواجهة تبعات وباء كورونا المستجدّ. وصادق النواب الذين توزعوا في أرجاء القاعة، على قروض جديدة تصل قيمتها إلى 156 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين ونظام الصحة، وكذلك على مئات المليارات كضمانات للقروض المصرفية الممنوحة للشركات.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا:خطة شاملة لمكافحة كورونا بقيمة 1100 مليار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا:خطة شاملة لمكافحة كورونا بقيمة 1100 مليار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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