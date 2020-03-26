ألمانيا:خطة شاملة لمكافحة كورونا بقيمة 1100 مليار

2020/03/26 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭,‬‭- ‬الزمان‭ ‬‭-‬‭ ‬تبنى‭ ‬البرلمان‭ ‬الألماني‭ ‬الأربعاء‭ ‬خطة‭ ‬تدابير‭ ‬شاملة‭ ‬بقيمة‭ ‬1100‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬ستسمح‭ ‬لأول‭ ‬قوة‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بمواجهة‭ ‬تبعات‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭ ‬المستجدّ‭.‬ وصادق‭ ‬النواب‭ ‬الذين‭ ‬توزعوا‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬القاعة،‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬جديدة‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬156‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬والموظفين‭ ‬ونظام‭ ‬الصحة،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬المليارات‭ ‬كضمانات‭ ‬للقروض‭ ‬المصرفية‭ ‬الممنوحة‭ ‬للشركات‭.[…]

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