2020/03/26 | 02:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت مجلة “لامينتي إي ميرافيليوزا” الإيطالية تقريرا سلطت فيه الضوء على التداعيات النفسية في المستقبل لفيروس كورونا.وقالت المجلة، في تقريرها إنه يجب إدراك العواقب النفسية التي تنجر عن العزلة الاجتماعية، والمخاوف اللاعقلانية، وحالة الشك والريبة التي تقوض الصحة العقلية.ويجب اتخاذ تدابير وقائية نفسية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون مسبقا من اضطرابات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (7 تداعيات نفسية مستقبلية لكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (7 تداعيات نفسية مستقبلية لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).