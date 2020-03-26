2020/03/26 | 02:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /هاجمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بأسلوبها الساخر الفنانة السورية اصالة نصري، دون ان تسميها، وذلك دفاعا عن الفنانة الاماراتية احلام.وقالت هيا الشعيبي، خلال حلولها ضيفة على برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش إن الفنانة أحلام أكثر إنسانة أبدعت في تقليدها، مردفة: “بحبها شخصيتها قوية ملكة في نفسها”.وبعد أن قامت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيا الشعيبي تسخر من أصالة دفاعا عن أحلام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيا الشعيبي تسخر من أصالة دفاعا عن أحلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).