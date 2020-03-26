من هو الدكتور التونسي كمون ؟ هل توسلت ميركل به فعلا من اجل لقاح كورونا ؟ اسرار الفيديو المترجم

2020/03/26 | 02:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة : ضجت صفحات مواقع التواصل العربية في اليومين الماضيين باسم طبيب تونسي مقيم في ألمانيا يُدعى “رضوان كمون”، بعد انتشار رسالة باللغة الفرنسية، موقعة باسمه وموجهة للرئيس التونسي قيس سعيّد، تدعو الأخير إلى تبني “براءة اختراع لكمون حول طريقة جديدة وسريعة لتحليل فيروس كورونا المستجد لدى المريض”.يبدو أن الحالة شبه […]

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