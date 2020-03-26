كورونا يتسبب بوفاة 827 أمريكي ويصيب اكثر من 60 الف شخص

2020/03/26 | 02:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أشارت آخر البيانات حول تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أن عدد المصابين تجاوز الـ 60 ألف مصاب، فيما بلغت حصيلة الوفيات 827 حالة.وبينت معطيات جامعة جونز هوبكينز أن أكثر من 200 مصاب بفيروس كورونا توفوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وبلغت نسبة الوفيات 1.38%، حسب الإحصاءات المتوفرة.وفي وقت سابق، أفادت مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها (CDC) في الولايات المتحدة بتسجيل 10270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وأوردت أن حصيلة المصابين 54453 شخصا وحصيلة الوفيات 737 شخصا.تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا انتشر في كافة الولايات الأمريكية الـ50، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي.وأصبحت الولايات المتحدة ثالث دولة في العالم من حيث انتشار فيروس كورونا بعد الصين وإيطاليا.

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